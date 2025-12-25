¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡ªº£Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤¹ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬³«¤¤¤¿¹õ¤¤¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈþÍÆ»¨»ï¡ÖMAQUIA¡×(½¸±Ñ¼Ò)¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿§µ¤¤Î¤Ê¤¤²óÅú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖËèÆü¡¢¾å¤Î»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ä¤ê¤È¡¢¾å¤Î»Ò¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Î»Ä¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤«¤­½¸