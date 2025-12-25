警察官を装う特殊詐欺の受け子と出し子として逮捕された鮭川村の介護士の５３歳の女が、「金がほしくて闇バイトに応募した」などと話していることがわかりました。 【写真を見る】「金がほしくて闇バイトに応募した」介護士の女(53)を特殊詐欺で逮捕高齢女性からキャッシュカードをだまし取りカネを引き出す（山形） 詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは鮭川村京塚の介護士の女（５３）です。 女は先月、警察官を装う手口