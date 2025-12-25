菊川市でクマとみられる足跡 同一個体か 12月25日朝、静岡県菊川市でクマとみられる足跡が発見されました。市では、24日に掛川市で目撃されたクマと同一個体の可能性もあるとみて警戒しています。 【写真を見る】菊川市で発見されたクマとみられる足跡 ＜鈴木康太記者＞ 「住宅が密集する西方地区です。住宅敷地内にクマとみられる足跡が発見されました」 市によりますと、「西方（にしかた）地区センター」から南に