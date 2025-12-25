かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど・・・」が２４日放送され、麒麟・川島明、ニューヨーク、リリー（見取り図）、関町知弘（ライス）がゲスト出演した。今回は「関西人２００人に聞いた！『今年よぉ〜頑張ったなぁ』と思う芸人ランキングＴＯＰ１０」を発表。今年で３年目、番組恒例となっているランキング。１位となったのは、ダイアン・津田篤宏（４９）だった。スタジオでは、川島が「よかった