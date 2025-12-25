厚生労働省は25日、特別養護老人ホーム（特養）へ申し込んでも入れない待機者が今年4月1日時点で約22万5千人に上ったとの調査結果を発表した。2022年度の前回調査から約5万人減った。厚労省の担当者は「在宅サービスの充実や施設整備が進んでいる」としているが、依然として待機者が多い状態が続いている。特養は、介助が必要な高齢者が食事や入浴、排せつなどの手助けを24時間受けながら暮らせる施設。原則として要介護3以上