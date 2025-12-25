25日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円近辺で取引された。午後5時現在は前日比08銭円安ドル高の1ドル＝155円90銭〜156円10銭。ユーロは08銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円78〜82銭。主要な海外市場がクリスマス休暇に入り取引参加者が少なく、小幅な値動きにとどまった。午後には日銀の植田和男総裁が東京都内で講演したが、市場関係者は「利上げ決定時の記者会見と内容が大きく変わらず、取引材料視されなかった