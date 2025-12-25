「兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３」（２５日、園田）３番人気でＪＲＡのハッピーマンが向正面４番手から内を突いて抜け出し、昨年１１月の兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２以来となる重賞２勝目を飾った。２着は１番人気で同じＪＲＡのマテンロウコマンド、３着には９番人気で地元のオマツリオトコが入った。ハッピーマンが園田との好相性を再認識させた。これでダートグレードを３戦して２勝、２着１回。「枠が良かった