ことし8月末に、名古屋で40度を観測するなど、危険な暑さが続いたことしの夏。 【写真を見る】冬に夏の魚が… “なじみのない魚”をおいしく調理する三重の飲食店 近年続く伊勢エビ･アワビなど三重を代表する魚に訪れる不漁の危機 （鍋八農産・八木輝治代表 ことし10月）「高温の障害は結構出ています。去年よりもひどい」 主食である米をはじめ、果物や野菜など様々な食材に暑さの影響が。それは海でも… 暑さの影響は海の幸