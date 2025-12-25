【仰天野球㊙史】#42【仰天野球㊙史】阪神から引き抜き6人の“大晦日の悲劇”…プロ野球裏面史に残るA級スキャンダルの舞台裏このオフ、ドジャースの大谷翔平が受賞した3年連続4度目となるMVP。文句なしの「満票」だったが、ヤンキースのアーロン・ジャッジが栄誉に浴したア・リーグは接戦だった。大リーグMVPは記者30人が投票し、1位票に14ポイント、2位票に9ポイントが与えられる。その結果、ジャッジは1位17票