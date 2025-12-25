【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】放送100年特集ドラマ「火星の女王」（NHK）はNetflixの向こうを貼るとんでもないSFドラマ今年のドラマ「ベスト3」を選んでみたい。1本目は「続・続・最後から二番目の恋」（フジテレビ系）だ。吉野千明（小泉今日子）と長倉和平（中井貴一）が「老いと死」という新たなテーマと向き合った。定年前の千明と定年を過ぎた和平が経験する喪失や衰えは切実だ。しかし岡田惠和の脚本は悲愴感