【芸能界クロスロード】タレントは番組に呼ばれなくなれば仕事はなくなる。歌手は声が出る限り歌い続けられる今年は邦画の当たり年だった。「国宝」を皮切りに「爆弾」がヒット。現在も観客動員を続けているのが山田洋次監督の「TOKYOタクシー」。この3作品の共通点が脇役の存在だ。「国宝」にはハリウッド俳優で数々の作品に主演歴のある渡辺謙が脇を務め、「爆弾」では佐藤二朗の重厚な演技が物語を支えヒットの要因になった。