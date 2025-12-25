湯沢市役所（資料画像） 秋田県湯沢市が運営する障害者支援施設で利用者への虐待があったとして、湯沢市は２５日職員５人を減給などの処分としました。 湯沢市によりますと、市が運営する皆瀬更生園で９月、５６歳の女性職員が、ほかの利用者の食べ物を食べてしまった利用者を強い口調で叱責したほか、両頬をたたいたということです。 １２月２日から１０日まで利用者と職員に聞き取りをし、頬を叩いた行為を「身体的虐待