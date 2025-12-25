２３年のセレクトセール当歳部門で１億７０００万円で落札されたダノンミッドナイト（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）が、２７日の阪神５Ｒ（芝２０００メートル）でデビューする。母は現役時代に１４００〜１６００メートルで５勝。伯父に０６年の日本ダービー２着馬アドマイヤメインなどがいるコントレイル産駒。福永助手は「体つきを見ると幼く、まだ緩さは残るものの、追い切りではそれなりに動けています