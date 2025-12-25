25日はクリスマス、天童市の理髪店では将来の夢を語った子どもたちにカットが無料になるプレゼントが贈られました。「おはようございます。メリークリスマス。夢の絵を見ながらカットしていくね」天童市の理髪店「理髪館いとう」では毎年、店主の伊藤規雄さんがクリスマスに特別なイベントを用意し、子どもたちの来店を待っています。伊藤規雄さん「叶うの字は口と十。口から十回なりたいものを出すと夢は叶う」散髪の時間、