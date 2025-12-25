箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は２５日、これまで５年に１回だった記念大会を４年に１回として、出場チームは３増の２６チームとなることなど大改革を行うと発表した。この日、東京都の小池百合子知事、神奈川県の黒岩祐治知事を表敬訪問し、協力を要請した。２０２８年１月開催の第１０４回が新しい記念大会となり、それ以降、開催回数・西暦が４の倍数の年（夏季五輪開催年）に記念大会が実施される。