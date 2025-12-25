２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１８．６７ポイント（０．４７％）高の３９５９．６２ポイントと７日続伸した。前日までの好地合いを継ぐ流れ。小幅安での寄り付き後、まもなくプラス圏に転じ、上げ幅を拡大した。政策への根強い期待に加え、人民元高が引き続き相場を支えている。中国の政策動向をめぐっては、中国財政部が２３日、２０２６年の政府債発行総額を高水準に維持する方針を示し