◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）公開枠順抽選会が１２月２５日、東京都内で開かれ、シンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は１枠２番に決定した。矢作調教師はくじを引く前、「今日、園田に行ってる瑠星から、（希望が）２、４、６、８と言付かってきました。２と８しか残ってないですね（外枠を引いた）友道くん、堀くんのおかげでとても気楽にいけます」とジ