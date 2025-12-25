中米ホンジュラスの大統領選挙で、台湾との関係改善を求める野党候補が勝利したことについて、中国外務省の報道官は「ホンジュラス国民の選択を尊重する」とコメントしました。中国外務省の林剣報道官は25日、ホンジュラスの大統領選挙で野党・国民党のアスフラ氏が勝利したことについて「ホンジュラス国民の選択を尊重する」と述べました。そのうえで、中国にとって台湾は不可分の領土であるとする「一つの中国の原則を基本とし、