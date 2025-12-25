気象台は、午後6時6分に、暴風警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表 25日18:06時点富山県の海上では、26日未明から26日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□暴風警報【発表】26日未明から26日明け方にかけて警戒風向南西・