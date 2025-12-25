高校バスケ冬の全国チャンピオンを決める「ウインターカップ」で、男子・富山県代表の高岡第一高校がきのう初戦の1回戦に臨みました。2年ぶり7回目の出場の高岡第一は、広島県代表の広島皆実と対戦し、前半はリードを許します。後半に入り、持ち味のディフェンスから攻撃につなげるバスケで追い上げを見せます。最大22点差から9点差まで迫りましたがあと一歩及ばず、56対69で敗れて初戦突破はなりませんでした。富山県