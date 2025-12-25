警察官などをかたる男らの電話を信じた高岡市の40代男性が、およそ1870万円をだまし取られたことが分かりました。高岡警察署によりますと先月14日、この男性が県外の実家にいた際、固定電話に携帯電話ショップの店員を名乗る男から電話があり「あなたが契約した携帯電話が犯罪に利用されている」と言われました。男性は「警察に相談する」と伝えましたが、男から「近くの警察ではだめ」などと言われ、大阪府警の警察官を名乗る男と