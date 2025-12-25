新たに宮内庁長官に就任した黒田武一郎氏が記者会見にのぞみ、「努力を尽くしてまいりたい」と抱負を述べました。きのう付で宮内庁長官に就任した黒田武一郎前次長（65）は「極めて責任の重い仕事」としたうえで、「努力を尽くしてまいりたい」と抱負を述べました。皇室をめぐる課題については、「宮内庁は具体的な議論の進め方にコメントすべき立場にはないが、皇族数の減少は皇族の活動との関係で課題がある。議論をしっかり進め