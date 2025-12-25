関東学生陸上競技連盟は25日、2028年の104回から出場校の数が3チーム増えることを発表しました。まず、これまで5年に1度開催されていた記念大会を4年に1度に変更。次回の記念大会は29年の105回大会でしたが、28年になります。これにより、どの学生も大学の在学期間である4年間で記念大会で出場する機会が設けられることになります。そして記念大会の予選には、全国の大学が参加可能と門戸が広がることに。また記念大会の本選には、