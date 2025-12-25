きょう昼前、富山市の用水路で市内の77歳の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は死因などを調べることにしています。亡くなったのは富山市粟島町の建設業、鈴木賛二さん（77）です。富山中央警察署によりますと、きょう午前11時20分ごろ同居する家族から鈴木さんの「姿が見えない」と通報がありました。付近を捜索していた警察官が自宅近くの用水路の暗きょでうつ伏せで倒れていた鈴木さんを見つけました。