悪質な運転行為を処罰する「危険運転致死傷罪」。その適用をめぐり、数値基準などを盛り込んだ法改正の要綱案が法務省の部会でまとまりました。彦田嘉之 被告「268キロのスピードで走っていた感覚はありません」2020年8月。首都高・湾岸線で時速およそ200キロから268キロのポルシェで乗用車に追突し、夫婦を死亡させた罪に問われた彦田嘉之被告（56）。初公判で「制御困難な進行をしたことはありません」などと起訴内容を一部