木原官房長官は２５日の記者会見で、太平洋戦争中に米潜水艦に撃沈された学童疎開船「対馬丸」の船体を水中調査で確認したと明らかにした。船体が確認されるのは２８年ぶりとなる。対馬丸は１９９７年、鹿児島県・悪石島沖の水深約８７０メートルで見つかった。引き揚げは困難とされたが、映像撮影などを求める遺族の意向を踏まえ、内閣府が今年１１〜１２月に調査していた。木原氏は、船体周辺で回収した木片などの分析を進