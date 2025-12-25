激しい炎と黒煙で辺りは一時、騒然となりました。火事があったのは愛媛・松山市の住宅で、24日午後9時48分ごろ、「2階建て建物から炎と煙が見える」と通行人から消防に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅約150平方メートルを全焼したほか、隣接する建物の屋根や窓ガラスも焼けました。警察によりますと、けが人はいませんでした。