サンマルクカフェは、2025年12月26日から「サンマルクカフェ福袋2026」を販売します。注目はチョコクロモチーフの限定グッズ入り福袋今回のサンマルクカフェの福袋は全4種を展開。オリジナルグッズとスペシャルチケットが入った「サンマルクカフェ福袋」をはじめ、チョコクロをお得に楽しめる福袋がそろいます。すべての福袋に付くスペシャルチケットは、全商品に使えて有効期限は5月末まで。さらに、ランダムでラッキーチケットが