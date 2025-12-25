12月26日（金）、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』が6時間40分の生放送。総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる。このたび、Mrs. GREEN APPLE、Snow Man、timelesz、Perfume、Vaundyから貴重なコメントが到着した。【写真】スーパーライブへのコメントを寄せたアーティストたちMrs. GREEN APPLEは『クスシキ』、『Carrying Hap