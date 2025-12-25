県内の公立の小中学校は、26日から冬休みです。今年度で閉校する秋田市の小学校では、冬休み前の全校集会が開かれ、児童が冬休みの目標と学校への思いを発表しました。秋田市河辺の戸島小学校は、今年度いっぱいで150年の歴史に幕を降ろし、河辺小学校と統合します。26日に始まる冬休みを前に、全校集会が開かれ、全校児童42人が出席しました。代表して2年生の伊藤翠桜さんが、冬休みと、戸島小学校で過ごす最後の3か月に向けた目
