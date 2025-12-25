ハピネッツは前田顕蔵ヘッドコーチの退任を発表しました。前田ヘッドコーチは「勝てていない状況は自分の力不足で契約解除という決断に至りました」とコメントしています。27日の試合からは、ミック・ダウナーアソシエイトヘッドコーチが指揮をとります。前田顕蔵ヘッドコーチは2015年シーズンにハピネッツのアシスタントコーチに就任し、その4年後にヘッドコーチに就きました