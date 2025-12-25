牛丼チェーンのすき家では、2025年12月26日10時から、福袋「SMILE BOX 2026」を店頭と通販で数量限定販売します。公式通販サイトではクーポンとアイテムを追加した特別版を用意店頭で販売する「SMILE BOX 2026」は、3500円分のクーポンに加え、すき家オリジナルのブランケットやスープマグ、木製スプーンが入っています。価格は3500円。また、公式通販サイト「ゼンショーネットストア」では、さらに500円分のクーポンと箸置きを追