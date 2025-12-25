秋田県関係者4人を含む乗客5人が死亡したJR羽越線・特急いなほの脱線転覆事故から、25日で20年です。今年も慰霊式が行われ、JR東日本の関係者などが犠牲者の冥福を祈りました。事故現場の近くで行われた慰霊式。JR東日本の関係者や遺族が、犠牲者の冥福を祈りました。この事故は、2005年12月25日の午後7時すぎに発生しました。秋田発新潟行きのJR羽越線・特急いなほ14号が走行中に突風を受けて脱線・転覆。秋田県関係者4人を含む乗