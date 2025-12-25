瀬戸内海で、養殖のカキが大量死していることを受け、岡山県は被害を受けた養殖業者に対して経営支援を行うことなどを発表しました。 【写真を見る】カキの大量死受け岡山県が養殖業者に対し経営支援策金融機関から融資を受ける際の利息の一部を負担 伊原木知事が臨時の記者会見で発表したものです。今年、県内各地の漁協では養殖のカキが大量死していて、多いところでは約8割が死滅しています。これを受けて県は、被害を受け