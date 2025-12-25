物価高騰対策として、すべての岡山市民に一人当たり現金3,000円を給付する政策について、市は早ければ来年2月中旬から振り込みたい意向を示しました。 【写真を見る】岡山市民への現金3,000円給付事業振り込み時期について大森市長は来年2月中旬からに前倒ししたい意向示す けさの定例会見で大森市長が明らかにしました。岡山市は物価高騰対策などとして国から交付される約60億円を活用し、市民一人当たり現金3,000円を給付す