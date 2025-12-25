武田と哲也が、3rdミニアルバム『LOVE SHOT』よりリード曲「LOVE SHOT (deuce)」を12月26日に先行配信する。 （関連：武田と哲也は“ぽっと出の企画ユニット”ではないーーソウル・ファンクへのあふれる愛とセンス） あわせて、3rdミニアルバム『LOVE SHOT』の店舗予約特典を公開。白いスーツでテニスラケットを持つ同アルバムのアートワークを使用した、2L判ブロマイド（Amazon.co.jp