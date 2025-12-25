サンフレッチェ広島は25日、CB荒木隼人との契約更新を発表した。日本を代表する“エアバトラー”の残留が決まった。1996年8月7日生まれの荒木は現在29歳。プロキャリアを始めたサンフレッチェ広島で7年目となった今シーズンは、J1リーグで37試合に出場。また、自身初のベストイレブンに選出されたほか、リーグ2位となる『186』の空中戦勝利数を記録。ルヴァンカップ決勝戦でも、その“頭”で先制点を挙げ、3年ぶりの同大会優勝