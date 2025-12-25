NHKは25日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に歌手の矢沢永吉（76）が出場すると発表した。出場は13年ぶり3回目で、特別企画として「真実」を披露する。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目これまでの出場回数も紅白歌合戦には、これまで第60回（2009年）、第63回(2012年)に出場した。今年は、ソロ50周年の節目に発表し、ドラマ主題歌としても話題を呼んだバラード「真実」を披露する。主な記録をまとめた。■ア