新年の準備が進められています。新潟市の神社で来年の干支「午」がかかれた大きな絵馬がお披露目されました。 護国神社の社殿に掲げられたのは高さ2．7m、幅5．4mの絵馬。馬に乗った上杉謙信公が向かい合うように描かれていて、神社に奉納されている日本画をもとにデザインされました。 絵馬に書かれた四字熟語「萬燈照國」は「1人ひとりの願いが集まると、やがて社会全体を明るく照らす」という意味です。 ■護国神社 木