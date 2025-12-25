BABYMETALが、結成15周年および2026年1月10日、11日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されるスペシャル公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH』を記念し、ポップアップストア『BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO』を東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYAにて、2026年1月7日から13日まで開催する。【画像】ファンは見逃せない！CDショップ別の先着購入特典BABYMETALは過去