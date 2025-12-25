大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）のABEMA PPV購入特典映像「ボクらのRIZIN#3〜拡大期〜』の冒頭5分が、ABEMA格闘チャンネル公式YouTubeで公開された。【写真】「無加工顔面エース」人気店に“電撃移籍”した人気キャバ嬢・にじほ『ボクらのRIZIN』は、RIZINの歩みを振り返りながら現在地を語る特別企画。第3弾となる今回は「拡大期」をテーマに、RIZIN榊原信行CEO、第5代RIZI