財務省は12月25日、国内において偽造の疑いがある「天皇陛下御在位60年記念1万円銀貨幣」が発見されたと発表しました。独立行政法人造幣局が、偽造の疑いのある同貨幣300枚について鑑定を行ったところ、そのすべてが「偽造貨幣」であることが判明したとのことです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回見つかった偽造貨幣には、本物（真貨）と比べていくつかの違いがあるといいます。具体的には「光沢がない