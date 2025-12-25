シンガポール華字メディアの連合早報は24日、中国について「学校は西洋の祭日をボイコットするよう呼び掛けているが、大都市では今も変わらずクリスマスが祝われている」とする記事を掲載した。記事によると、北京のある幼稚園は23日、チャットアプリの公式アカウントを通じて、教員や園児の保護者に対し、「西洋の祭日ボイコット、私から始める」運動を呼び掛けた。同園は、クリスマスについて、西側諸国における重要な宗教的祭日