中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）は12月25日、2025年の国内と国外の十大経済ニュースをそれぞれ発表しました。国内ニュースでは、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で「中国共産党中央委員会による国民経済と社会発展に関する第15次五カ年計画の策定に関する提案」が審議・採択されたこと、中国全体の経済規模が今年約140兆元（約3100兆円）に達する見込みであること、海南自由貿易港が島