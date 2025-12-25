知人の女性に、同意なくハグしたなどとして、堺市の局長級職員が懲戒処分されました。停職6か月の処分を受けたのは、堺市でICTに関する事務を所管する局長級の60歳の男性職員です。市によりますと、男性職員は11月上旬の夜、プライベートで食事をした後に、大阪府内の路上で知人女性に対して同意なくハグ（腕などで相手を抱きしめるなどの行為）などをしたということです。その後、堺市の人事課に情報が寄せられ、問題が発覚。市が