『KING OP PRISM』シリーズ10周年を記念し、新たなビジュアルが公開された。2026年1月9日より全国の劇場にてシリーズ4作品の上映を行う『10th Anniversary▽Week』（▽＝ハートマーク）の期間中、このビジュアルを使用した入場者特典が配布されるほか、10周年記念グッズが販売される。【画像】『KING OP PRISM』シリーズ10周年記念グッズラインナップ10周年記念ビジュアルは、これまで作品を応援してきたすべての人への感謝の