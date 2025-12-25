ABEMA¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄêÇÛ¿®¤Î¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤­¤¿¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤­¤¬¡¢Æ±¹Ô¤¹¤ëÂçÁ°¥×¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç·òÂÀ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤òÌä¤¦¡Ö¥¬¥ÁÀâ¶µ¡×¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Î¹¤Î½ªÈ×¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Îµï»Ä¤ê¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î±Ô¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÂçÁ°D¤ËÆÍ¤­»É¤µ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤¯¤ë¤Þ¤Ë¥¬¥ÁÀâ¶µ¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÎ¹¤ÎºÇ½ªÌÜÅªÃÏ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦Ãæ¡¢¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤­¤Ï