アメリカのトランプ大統領は24日、アメリカ軍などによる「サンタクロース追跡ホットライン」に参加し、サンタクロースの位置を問い合わせた子どもたちに持論を展開しました。トランプ大統領は24日、メラニア夫人とともにアメリカ軍などによるサンタクロース追跡作戦について、子どもたちの質問に答えました。オクラホマ州に住む4歳児からの「なぜサンタは追跡装置をつけているの」との質問には、「悪いサンタが我が国に潜入してい