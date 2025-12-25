人気アニメ『ご注文はうさぎですか？』（ごちうさ）の新作アニメが、長編劇場版で制作されることが決定した。あわせてキャラクターデザイン・矢野茜氏描き下ろしのティザービジュアル第1弾とスタッフ情報が解禁された。【画像】公開された『ごちうさ』新作ビジュアル＆喜び声優陣たち新作アニメについては2025年3月1日に発表されており、今回、続報として長編劇場版での制作が発表。総監督は橋本裕之氏、監督・脚本は天衝氏、