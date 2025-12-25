東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）を主催する関東学生陸上競技連盟は２５日、これまで５年に１回だった記念大会の頻度を４年に１回へ変更し、その際は全国の大学が予選会に参加可能とすることを発表した。次の記念大会は２０２８年１月に開催予定の第１０４回大会とし、その後は夏季五輪開催年に実施する。箱根駅伝は従来、関東学連加盟校のみが参加資格を持つ。今後の記念大会では、関東以外の大学でも